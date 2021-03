Le M2D annule ses manifestations et annonce un point de presse ce mardi

Dans un communiqué sur la page Facebook du Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaniste (FRAPP/ France-dégage), le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) annonce l’annulation des manifestations initialement prévues ces 9 et 10 mars 2021.

« Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) informe le peuple sénégalais que les manifestations prévues les 9 et 10 mars sont suspendues. Tenant compte des développements récents, le mouvement tiendra une conférence de presse ce mardi à 17h au Siège du PASTEF et se prononcera sur la suite de la lutte. Il réaffirmera en particulier ses exigences fortes dont la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques. Le Mouvement annoncera aussi son plan d’action et un nouveau mot d’ordre concernant la date, le lieu et la forme des prochaines manifestations », indique le document.

Le Mouvement explique cette décision par le vent de décrispation qui souffle dans le pays depuis la libération d’Ousmane SONKO.