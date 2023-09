Mali: Les régions de Gao et Tombouctou sous des attaques terroristes…

Le bilan de cette double attaque pourrait être beaucoup plus élevé. Ce 8 septembre au matin, c’est la ville de Gao qui a été visée par une attaque kamikaze.

C’est d’abord un bateau de la Compagnie malienne de navigation (Comanav), parti de Mopti et qui devait rejoindre Gao puis Tombouctou, qui a été attaqué entre Abakoira et Zorghoi, cercle de Rharous, aux environs de 11 heures. Avec des tirs de roquettes directement sur le moteur du bateau.

Deux heures plus tard, c’est le camp militaire de Bamba, cercle de Bourem, région de Gao, qui a été attaqué. De source sécuritaire, les jihadistes du Jnim auraient réussi à prendre le contrôle du camp des Forces armées maliennes (Fama).

Diverses sources évoquent un bilan humain beaucoup plus lourd

Le bilan provisoire communiqué par le gouvernement malien de transition fait état de 49 civils et 15 militaires tués. Mais de nombreuses sources sécuritaires maliennes, onusiennes, et civiles locales, font malheureusement état d’un bilan beaucoup plus élevé : on parle de plus d’une centaine de morts et de disparus.

Bamako affirme qu’une riposte des soldats maliens a permis de « neutraliser une cinquantaine de terroristes » et indique que « des dispositions immédiates ont été prises pour évacuer les passagers, les blessés, et sécuriser les lieux ».

Un deuil national de trois jours décrété

Un deuil national de trois jours a été décrété, à compter d’aujourd’hui.

La double attaque a été revendiquée par le Jnim, ce que le gouvernement malien lui-même précise dans son communiqué. Un point notable alors que sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes accusent les ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), signataires de l’accord de paix de 2015, qui démentent tout lien avec ces attaques, ce que Bamako a donc confirmé.

Une attaque complexe à Gao

Ce vendredi matin, une nouvelle attaque a visé la ville de Gao. Elle a commencé vers 7h, heure locale. C’est une attaque complexe : plusieurs obus et deux véhicules kamikazes ont ciblé le camp militaire malien et l’aéroport, qui est contigu. L’un des véhicules kamikazes aurait réussi à pénétrer à l’intérieur du camp, des tirs ont été entendus. C’est ce que rapportent à RFI des sources sécuritaires et civiles à Gao et à Bamako. L’attaque a été revendiquée presque dans la foulée par le Jnim.

Pas de bilan à ce stade. « Riposte et évaluation en cours », a précisé l’armée malienne dans la matinée.

Ces attaques surviennent alors que le Jnim impose depuis un mois un blocus à la ville de Tombouctou, empêchant les marchandises d’y parvenir. Plus globalement, le Jnim a promis le mois dernier une « guerre totale » contre l’État malien.

C’est une « offensive générale », commente une source sécuritaire malienne qui, comme d’autres, explique que cette offensive était attendue, que des renseignements avaient été récoltés, en ce sens, même si les attaques surviennent plus tôt qu’envisagé.

Dans ces circonstances, le gouvernement malien de transition « réitère son engagement sans faille à lutter contre le terrorisme ».

Avec RFI