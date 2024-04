Mali : La junte met fin aux missions de son ambassadeur en poste à Dakar

Au Mali, la junte a mis fin aux missions de 09 ambassadeurs. C’est à la faveur de l’abrogation de leurs décrets de nomination le 05 avril dernier. Les ambassadeurs concernés sont en poste à Rome, à Nouakchott, Conakry, La Havane, Ottawa, Doha, Abu Dhabi, Dakar (Mohamed El Moctar) et Kigali.

On ignore pour l’instant les raisons qui motivent cette décision. Ce qu’on sait par contre, c’est que plusieurs cadres attendaient depuis un moment leur nomination au niveau des ambassades et des consulats.

02 conseillers diplomatiques également rappelés

Outre les 09 ambassadeurs, 2 conseillers diplomatiques ont également été rappelés. Il s’agit de Youssouf Dramane Koné, premier conseiller à l’ambassade du Mali à Moscou et Nientao Simone Loiseau Tah Philippe, traductrice-interprète et chargée de mission du département des Affaires étrangères et de la coopération internationale.