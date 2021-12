La malienne, Fatou Touré, est vent debout. La présidente de l’association “Espoir pour les albinos et les enfants en situation de difficile” est en croisade contre ceux-là qui pensent que les personnes atteintes d’albinisme disposeraient de pouvoirs mystiques qui permettraient de rendre puissant et riche tout détenteur de cellules biologiques. Face à la multitude des cas d’agression et pour faire face au nombre de plus en plus croissant des personnes atteintes d’albinisme qui font appel au service de son association, elle a décidé se soumettre aux questions de Kéwoulo.

Ce sont des histoires terrifiantes que Mme Fatou Touré, “Maman Albinos”, est venue raconter à Kéwoulo. A en croire la président de l’association malienne “Espoir pour les albinos et les enfants en situation difficile”, “ce sont plus de 2000 personnes qui sont officiellement recensées comme victimes du handicap de l’albinisme.” Et si, ailleurs dans le monde, ces personnes sont considérées comme “vulnérables” et protégées, au Mali, les personnes souffrant d’un manque de mélanine sont stigmatisées, indexées et même agressées par des individus qui croient que disposer d’un tissu biologique prélevé sur les albinos va les rendre riches et puissants. “Face à ces croyances d’un autre âge, des enfants albinos sont interdits de jouer dehors, de s’asseoir devant leurs maisons. Les gens les traquent pour leur arracher des mèches de cheveux, on les pique pour leur prélever du sang ou même leur couper des ongles.” A fait savoir Fatou Touré, “Maman albinos“.

Ancienne employée de la fondation “Salif Keïta pour les albinos“, Fatou Touré est depuis 2018 à la tête d’une association qu’elle a créée avec des amis à elle. Ensemble, ils sont devenus des protecteurs des Albinos au Mali. Parce que des défenseurs engagés, les albinos du Mali en ont besoin face à l’ancrage de plus en plus solide de croyances rétrogrades. “A plusieurs reprises, nous sommes intervenus dans des couples pour expliquer aux hommes que la naissance d’un albinos, dans la famille, ne dépend pas uniquement de la génitrice. Parce que, en de nombreuses fois, les maris ont divorcé de leurs femmes qu’ils ont accusé d’avoir commis l’adultère pour concevoir un enfant albinos. Or, si un enfant albinos nait dans une famille, cela veut dire que l’homme et la femme ont, tous les deux, eu un cas d’albinisme dans leur ascendance. Si un seul membre du couple n’a jamais eu d’albinos dans son ascendance, ce couple ne peut pas faire d’albinos”, a fait savoir “Maman albinos“.

Loin des croyances qui voudraient que les albinos ne peuvent se marier que dans leur communautés respectives, Maman albinos a fait savoir que, “comme tout le monde, les albinos choisissent leurs partenaires partout. Par contre, ce sont les familles qui ont parfois du mal à accepter de voir leur fils ou fille débarquer avec un fiancé albinos. Ils n’acceptent pas ce genre de couple, craignant que des enfants albinos naissent de ces unions. Ou bien, il est même arrivé que des membres d’un foyer refusent de manger après qu’une femme albinos ait cuisiné ou touché à une marmite. De ce fait, de nombreux couples ont été brisés. Comme nous avons aussi vu de jeunes albinos refusant cette stigmatisation tenter de se donner la mort, pour ne plus être un fardeau pour leurs parents.” A déploré Maman Albinos

Maltraités dans leur enfance, ostracisés dans leur vie d’adulte, les albinos ne trouvent, pour autant, pas la paix lorsque la mort les a frappés et qu’ils ont été enterrés. “Parce que nombreux sont, aussi, ceux qui cherchent à les déterrer pour ces mêmes histoires de pouvoirs mystiques. Leurs tombes sont profanées”. A déclaré Fatou Touré qui voudrait que l’Etat malien, dont la justice se montre très sévère dans la sanction des agresseurs des albinos, se donne plus de moyens pour faire une bonne sensibilisation. Parce que, aussi longtemps que les Africains ne se sépareront pas de ces croyances traditionnelles, les principaux maux qui empoisonnent la vie des albinos seront toujours relégués au second plan.

Et ces maux ont pour noms: cancers de la peau, myopie etc…Sur ce plan, Fatou Touré a fait savoir que son association fait face à de nombreuses sollicitations pour la prise en charge de ses adhérents. Et, ne disposant pas de partenaires pouvant les aider à faire face aux urgences, elle et ses camarades ont toujours été obligés de taper aux portes de bonnes volontés pour financer le traitement de leurs membres malades. “C’es très difficile de faire face à toutes ces demandes; des besoins de crèmes solaires, de lunettes, de médicaments pour les nombreuses pathologies dont souffrent les albinos. Mais aussi et surtout pour les prises en charges médicales sans parler du besoin pour nos enfants d’aller et de rester à l’école.” A fait savoir Maman albinos.