C’est probablement l’un des récits les plus impressionnants de l’examen de Baccalauréat de l’année 2023. En effet, Ndèye Seynabou GUEYE, 18 ans, élève en classe de terminale L, a décroché son baccalauréat avec la mention Très bien, malgré une année scolaire très difficile causée par des problèmes de santé.

Absente durant presque tout le second semestre, Ndèye Seynabou GUEYE décroche son baccalauréat littéraire avec la mention Très bien. La brillante élève s’en est sortie avec une moyenne de 16,40/20, dont 19/20 en arabe, 19/20 en Anglais, 16/20 en Philosophie, 16/20 en Français, 12/20 en Histoire-géographie et 8/20 en Mathématiques. En réalisant cette impressionnante prouesse, elle obtient ainsi le bac avec la plus grosse moyenne du centre Malick SY.

Approchée par nos confrères de “Le Soleil”, elle déclare : « Il faut avouer que cela a été très compliqué pour moi dans la mesure où si l’on fait le cumul de mes heures de cours, ça ne dépasse pas 4 mois sur les 9 mois de l’année scolaire. Je suis malade, hospitalisée et je suis sortie à une semaine du Bac. Je révisais parfois à l’hôpital. Une fois à la maison, je me suis organisée pour réviser d’abord très rapidement les matières dominantes, à savoir le Français, l’Anglais, l’Arabe et la Philosophie. Après, c’était l’Histoire et la Géographie et ensuite les Mathématiques. C’est dans ces conditions que j’ai préparé le Bac » .

La nouvelle bachelière veut exercer le métier d’avocat, car dit-elle, contacter que, « dans ce monde, il y a beaucoup d’injustice. »