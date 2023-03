Mairie de Ziguinchor : précisions sur la hausse de 3 milliards du budget de Sonko

Le budget de la mairie de Ziguinchor est passé de deux à cinq milliards de francs CFA, soit une hausse de trois milliards. Dans sa chronique hebdomadaire, lundi 6 mars, Madiambal Diagne avait indiqué que ce budget risquait d’être gelé car, le préfet de la ville émettait des réserves quant à sa sincérité. Ce dernier ne voyant pas d’un bon œil, écrivait le journaliste, que l’équipe municipale dirigée par Ousmane Sonko mise sur des souscriptions populaires pour rassembler les fonds annoncés.

Dans sa chronique du jour, l’auteur des «Lundis de Madiambal» a apporté un rectificatif. Il informe que le préfet a approuvé le budget. Et précise que «l’augmentation du budget de 150% ne tient pas en réalité d’appels à des souscriptions populaires volontaires, mais s’explique plutôt par les dotations de l’État du Sénégal à travers le Pacasen (Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal), pour 3 milliards représentant la reconduction des crédits de l’exercice 2022 (1,5 milliard), qui n’avaient pas pu être mobilisés, et ceux de l’exercice 2023 (1,5 milliard)».

Avant de présenter ses excuses aux lecteurs, Madiambal Diagne s’est demandé «si le maire Ousmane Sonko, qui avait mis en veilleuse les réalisations du Pacasen, se résoudra à changer de politique». Comme s’il saisissait la balle au bond, une source du chroniqueur sourit : «Sonko devra remercier Macky Sall de lui permettre d’augmenter ainsi le budget de sa commune.»