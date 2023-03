Les dahiras vecteurs de progrès économiques et social. Le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour a par le biais de Papa Mactar Kébé rappelé aux fidèles et les sénégalais la sacralité de la relation, de la vie et des deniers publics.

Ce dimanche lors de la cérémonie officielle de l’édition 2023, de la Ziarra générale de Tivaouane, sous le thème de cette édition: “Les Dahiras, vecteurs de progrès économique et social“, n’a pas épargné la situation tendue du pays marquée par des tensions sociopolitiques. Le Khalife général des Tidianes invite les citoyens à plus de retenue, à cultiver la paix, la concorde, pour la stabilité dans le pays. Des religieux sont victimes d’attaques sur les réseaux sociaux. Un comportement que dénonce les sénégalais. Dans le message du Khalife livré par Papa Makhtar Kébé, on note un appel à la consolidation des relations entre les confréries et le raffermissement des relations entre les religions.

Un retour aux préceptes de l’Islam, et à bannir les pratiques proscrites. Car il ne doit pas avoir de frontières entre les confréries, les musulmans qui sont un et indivisibles. Le Khalife a aussi adressé les remerciements et témoignages de Tivaouane au président Macky Sall sur ses réalisations et autres. Ce dernier dit-on a affrété un avion spécial au Khalife général des Tidianes pour son évacuation. Il a pris en charge sa sécurité, ses soins et autres.