Les fortes pluies tombées hier nuit dans la ville sainte de Touba ont encore causé beaucoup de désagrément chez les populations et surtout les pèlerins venus dans la cité religieuse célébrer le grand Magal Touba prévu ce dimanche 26 septembre.

De Nguiranéne à Ndamatou en passant par Keur Niang, beaucoup de maisons sont submergées d’eau. Les sinistrés vivent dans un grand désarroi. Ils appellent l’Etat à leur venir en aide le plus rapidement possible pour faire évacuer les eaux de pluie en vue de leur permettre de célébrer le Magal dans la quiétude. Des lacs artificiels sont érigés à Keur Niang et Nguiranéne où depuis le début de l’hivernage les populations cohabitent avec les eaux pluviales.