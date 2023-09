Macky Sall sur la dissolution du parti Pastef : « On a fait qu’appliquer la loi, dans toute sa rigueur »

Présentement à New York pour les besoins de la 78e session de l’assemblée générale des Nations unies, le Président Macky Sall s’est exprimé sur la dissolution du parti Pastef. Il dit assumer la dissolution du parti de Ousmane Sonko, qui selon lui est un mouvement insurrectionnel.

« Ce parti (Pastef) est dissout pour la bonne et simple raison que les partis ont des obligations. Un parti politique qui bénéficie de la loi ne peut pas appeler à l’insurrection à longueur de journée, ne peut pas poser des actes qui sont répréhensibles et qui sont condamnés par les lois. Et la loi est très claire quand un parti sort de son droit, il est dissout. Ce n’est pas la première fois qu’un parti est dissout au Sénégal », dit Macky Sall dans un entretien accordé à RFI et France 24.

Qui ajoute : « Il y a les voies de recours, je pense qu’ils sont allés à la Cour suprême. C’est ça un Etat de droit. En France, aussi, on dissout des organisations. Comment voulez-vous qu’on accepte qu’un parti appelle tous les jours à la destruction de l’Etat et du pays ? On a fait qu’appliquer la loi, dans toute sa rigueur ».

Créé en janvier 2014 par Ousmane Sonko, le parti Pastef a été dissous le 31 juillet 2023 par le gouvernement sénégalais.