« Macky Sall a besoin d’un suivi psychologique », Aminata Touré

Depuis un certain moment, une colère sans précédent est notée dans les discours du président de la République Macky Sall. Selon l’ex-Première ministre Aminata Touré, « le chef de l’État a besoin d’un suivi psychologique ».

« Il vit un traumatisme post-pouvoir. C’est pourquoi il est méconnaissable et s’en prend à ses ministres », explique-t-elle. Elle avoue avoir connu un homme très aimable et sympathique. Et pense que son comportement de ces derniers temps est lié à un traumatisme post-pouvoir. « J’ai été très étonnée par le ton, les propos, la généralisation à toutes les régions. Au vu de tout cela, je crois qu’il a besoin de repos et de redevenir le Macky Sall que nous avons connu. Celui qui nous avait encouragés à l’accompagner dans la vision de servir le Sénégal », souhait Mimi Touré.

En effet, selon la candidate à la candidature à la prochaine élection présidentielle, « c’est dur de quitter le pouvoir. Car imaginez, relate-t-elle, vous êtes au pouvoir et vous savez que nous sommes dans un régime hyper présidentiel. Vous avez tous les pouvoirs, un droit presque de vie ou de mort sur les citoyens et la perspective de redevenir un citoyen ordinaire peut générer beaucoup de stress. C’est difficile de se dire que c’est fini ».

Donc, « je crois qu’il a besoin d’être accompagné tout au long de sa magistrature pour qu’il comprenne qu’en démocratie, il y a un début et une fin d’exercice du pouvoir et ça, tout le monde ne peut pas l’admettre. C’est peut-être ce qui justifie son comportement », suppose-t-elle.

Cependant, la présidente de la coalition Mimi2024 exhorte le chef de l’État à prendre « ses dernières bonnes décisions de ses 12 ans à la tête du Sénégal. Qu’il laisse la justice faire son travail, qu’il autorise la participation de tous sans élimination. Sans oublier qu’il a encore un peu de temps pour sortir par la grande porte ».