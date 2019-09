La finale internationale « Ma Thèse en 180 secondes a eu lieu hier, au Grand-Théâtre. La Belge Natacha Delrez de l’Université de Liège a remporté la 6eme édition, devant 17 autres candidats venant d’autres pays francophones. Elle est suivie par Tianarilalaina Tantely de l’Université de Mahajanga, du Français Tom Mebarki et de la Sénégalaise pour le prix du public, Catherine Penda Mbaye de l’Université Alioune Diop de Bambey.

s’agit de la deuxième victoire d’un doctorant liégeois en 6 éditions. Adrien Deliège l’avait emporté en 2015. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche qui a magnifié le déroulement et l’organisation de cette édition. » Le comité national scientifique a relevé le défi de l’organisation. Et le choix d’un pays pour abriter ce concours passe par la reconnaissance d’enseignement de qualité. Ceci, grâce aux efforts consentis par le président Macky Sall.

La science accessible à tout le monde

Poursuivant, Cheikhou Omar Anne d’ajouter que grâce à ce concours, le public a été confronté par les candidats, aux réalités, problèmes et à la vie quotidienne. Ainsi, le Sénégal est ravi d’abriter cette édition où les candidats ont montré encore que la science est accessible à tout le monde.

180 secondes partout au Sénégal

Pour terminer, le ministre a déclaré que le concours sera désormais organisé, chaque année, sur l’étendu du territoire national pour détecter plus de talents et susciter la curiosité de la population. Les 18 candidats disposent de 180 secondes et d’une diapositive pour présenter leurs travaux de recherche de doctorat de façon claire, ludique et convaincante. L’objectif est de faire comprendre, en 180 secondes, le sujet de leurs recherches, a soutenu l’Association Francophone pour le savoir (Acfas).