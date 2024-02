Vers Modou Lô / Reug Reug ? De l’avis de Makane Mbengue, la foudre de Thiaroye a le meilleur profil pour défier le roi des arènes.

Dans un entretien accordé à Source A, le fils de Gaston Mbengue motive ainsi la signature d’un contrat de Gastron productions qu’il dirige avec le tombeur de Bombardier.

Il explique : « Reug Reug, c’est un grand champion. Il me disait tout le temps qu’il avait envie de travailler avec moi d’autant plus que notre collaboration a toujours été saine. On a discuté et on est tombé d’accord. »

Le promoteur d’ajouter : « Reug Reug a battu un (ancien) roi des arènes (Bombardier). Aucun lutteur ne peut se permettre de le refuser. »