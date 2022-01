La vérité des urnes a été rude pour le duo qui avait ces derniers temps focalise toutes les attentions a Louga. A en croire des informations en provenance de la capitale du Ndjambour, “le duo Aminata Mbengue Ndiaye et Mamour Diallo a été sorti par la petite porte de ces élections territoriales.”

Loin d’être banale, cette élimination de Mamour Diallo par le ministre Moustapha Diop est un signal fort adressé au chef de l’Etat, Macky Sall, et à son gouvernement accusés d’avoir permis à un homme de menacer sérieusement la sécurité nationale. Alors que l’homme, ancien directeur général des Domaines, a été limogé suite aux révélations faites par le député Ousmane Sonko sur l’affaire des 94 milliards, le pouvoir avait continué à le soutenir dans toutes ses entreprises.

Et loin de faire profil bas, Mamour Diallo qui est un des pontes de l’APR avait cherché, par tous les moyens, à se venger du député, en concoctant un plan machiavélique pour le faire taire à jamais. “C’est ainsi qu’il a appris l’existence d’une jeune fille qui a été renvoyée d’un salon de massage où un certain Ousmane Sonko serait un client assidu.” Ont rapporté à Kéwoulo de nombreuses sources judiciaires au début de cette affaire. Décidé à détruire son accusateur dans l’affaire des 94 milliards, il a concocté avec Me Dior Diagne, Me Gaby So -qui se sont livrés à une séance de Ndeup public- le fameux plan consistant à piéger et à accuser Ousmane Sonko de viols répétés et de menaces de mort.

Présumé instigateur de cette affaire Adji Sarr-Sonko, Mamour Diallo est aussi accusé ouvertement par un de ses amis d’avoir volontairement mis le feu à son domicile dès le début des manifestations pour faire croire à un incendie volontaire causé par les pros Sonko. Alors que les Sénégalais en veulent toujours à Macky Sall et à son parti d’avoir instrumentalisé cette affaire, les Lougatois, eux, ont profité du vote d’hier pour sanctionner ce pyromane qui veut s’emparer de leur mairie avec la complicité de Aminata Mbengue Ndiaye.