La loi pour l’oubli des crimes et actes de barbarie commis par le régime de Macky Sall, sur des populations qui manifestaient contre sa volonté de 3ème mandat et pour empêcher Ousmane Sonko et le Pastef d’être de la liste pour la présidentielle a été voté ce soir.

Désormais, il appartiendra à Macky Sall de la promulguer pour que les portes de la prison souvrent grandement devant Ousmane Sonko et ses milliers de partidsans mais aussi pour les hommes en armes qui ont tué, blessé et mutilé des Sénégalais pour le triomphe de l’APR.

La loi tant voulue par Macky Sall et soutenue par de nombreux acteurs politique du parti au pouvoir comme de l’opossition est passée. A en croire des sources parlemantaires, ce sont 94 députés qui ont voté “Oui”, 49 députés ont voté “Non” et 3 parlementaires ont préféré s’absentenir. Aussi bizarre que cela paraisse, tout porte à croire que des députés ont crié haut et fort qu’ils étaient contre la loi d’amnestie. Au fond, ils ont fini par la voter cette “infamante loi” pour faire libérer tous les détenus politiques y compris Ousmane Sonko. Mais aussi pour donner une porte de sortie à Macky Sall.