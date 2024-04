Reddition des comptes, Loi d'amnistie : Les précisions de Me Amadou Aly Kane

Après un article qui lui a été consacré par Seneweb, Me Amadou Aly Kane a souhaité faire une mise au point.

Voici l’intégralité de son texte.

Mise au point. !!! Le site Seneweb , rendant compte de mon intervention, à l’émission Journal Du Dimanche de IRadio, a dénaturé mes propos. Afin que nul n’en ignore, voilà ce que j’ai dit :

– J’ai affirmé clairement que je ne fais pas le plaidoyer de l’impunité des délinquants financiers ;

– j’ai clairement affirmé que la contrepartie de l’exercice du pouvoir était la responsabilité des dirigeants. Chaque responsable doit rendre compte de ce qui lui avait été confié.

– j’ai dit que le nouveau pouvoir , dans le travail de reddition des comptes, doit veiller à ce que les éventuelles poursuites se déroulent dans le respect des règles du procès équitable.

Autrement, les personnes poursuivies pourraient être perçues comme des victimes d’une sorte de justice des vainqueurs et gagner la sympathie de l’opinion voire même son soutien. Parlant de la répression qui s’est passée entre Mars 2021 et Février 2024 , j’ai dit , bien que la loi d’amnistie était un mal mais un mal nécessaire. En effet, sur le plan pratique, on a tous constaté sur le terrain des difficultés lorsqu’il s’est agi de juger certaines catégories sociales ou professionnelles.

J’ai affirmé que c’est pourquoi, j’estime que le jugement des infractions concernées par l’amnistie, pourrait déstabiliser notre pays. Sur cette base, j’ai dit que j’étais en faveur de l’amnistie.

Mais pour éviter, un déni de justice, il fallait compléter l’amnistie par la mise en place d’un mécanisme de réparation des préjudices subis par toutes les victimes :

– familles de personnes décédées,

– personnes torturées

– personnes emprisonnées à tort

– particuliers victimes d’actes de vandalisme contre leurs biens

-personnes victimes d’atteinte abusive de leur liberté et peut-être que j’en ai oublié.

Étant rappelé que les actes susceptibles d’être qualifiés de crimes internationaux pourraient être poursuivis à l’extérieur du Sénégal.

Voilà ce que j’ai dit et que j’assume intégralement. Toute autre interprétation ne m’engage pas.