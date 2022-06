Liquidation d’Air Afrique : après 20 ans d'attente, le paiement des indemnités dèbute ce mardi

Le dossier de la liquidation de la défunte compagnie aérienne Air Afrique vient de connaître enfin son épilogue.

Le Témoin révèle, dans son édition de ce mardi, que le Trésor Public va commencer, dès aujourd’hui, le paiement effectif des indemnités dues aux 223 ex-travailleurs sénégalais restants.

Des paiements qui se feront de façon graduelle c’est-à-dire que les ayants-doits aux plus petits montants, à savoir les personnels au sol et autres agents de l’air (hôtesses, stewards, agents de piste, manutentionnaires etc.), seront les premiers à être payés. Les anciens employés sénégalais détachés à Abidjan font partie du lot.

Ensuite, renseigne le journal, ce sera le tour des pilotes de ligne d’être indemnisés après une très longue attente qui aura duré vingt ans.

Comme quoi, tous les bénéficiaires doivent se tenir prêts (avoir leurs cartes d’identité et leurs comptes bancaires) pour un ultime atterrissage financier marquant la fin d’un très long voyage en «zone de turbulence» sociale.

Pour rappel, lors de la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales, le 03 mai dernier, le chef de l’État avait déclaré sur l’affaire des anciens d’Air Afrique que l’État a fait de gros progrès pour indemniser les ex-travailleurs pour un montant budgétisé estimé à près de 4,1 milliards de FCfa.

«Ce montant sera payé au plus tard ce 09 mai 2022. Une fois que j’aurai validé la ventilation d’un sous compte, et cela devra régler le problème», avait-il promis.

Presque un mois après les promesses du président de la République, l’espoir de se faire payer est permis pour les anciens d’Air Afrique ! Et une fois de plus, le président de la République a tenu parole.