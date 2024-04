Religion: Le "Daaka" de Medina Gounass débute...

Ce Samedi 27 avril, Médina Gounass, va s’éveiller au rythme du grand “Daaka”. Pour dix jours, jusqu’au 6 mai, le site du Daaka, qui, il y a quelques jours était un simple brousse, va se transformer en un village de foi et de prière. Les animaux et autres créatures divines vont laisser la place aux Hommes pour qu’ils y adorent leur Seigneur loin des choses mondaines.

Après la prière de “Takussan”, le Khalif Thierno Amadou Tidiane Bâ accompagné des Khalifs des familles familles Barro de Mbour, Thiam de Médina El hadji et d’autres dignitaires Tidiane et des fidèles prendront le chemin de ce sanctuaire de dévotion pour y passer 10 nuits et jours à glorifier leur Seigneur.

Ce sera un temps pour laisser de côté les distractions de la vie et se concentrer sur l’essence de l’existence. Le “Daaka” nous appelle à purifier les cœurs, à se tourner vers Allah, à trouver la douceur dans la prière et à résister aux tentations par la patience et l’humilité.

Dans la simplicité de la nature, loin du confort, les fidèles vont méditer, réfléchir à leur chemin dans ce monde, et nourrir leur âme avec la lumière de la foi.