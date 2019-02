Lions du Basket- Ibrahima Thomas claque la porte de «Adidas»

D’après la publication sur son page Facebook Ibrahima Thomas déclare de ne plus jouer a l’équipe nationale basket du Sénégal qu’avec un nouveau staff technique.

Non retenu par «Adidas» dans la liste des 12 Lions sélectionnés du tournoi d’Abidjan, Ibrahima Thomas l’a mal pris et a pris une forte décision. Le sociétaire du Hoops Club (Liban) a décidé d’arrêter sa carrière en équipe nationale. Dans le message posté sur Facebook, ce dernier dénonce un manque de respect à son égard tout en annonçant son come-back dans le futur mais avec un autre staff technique. «A partir de ce jour, j’ai décidé d’arrêter de venir en sélection avec l’équipe nationale, travailler avec des gens qui n’ont aucun respect pour quiconque. Dans le futur avec un autre staff je serai disponible mais pour l’instant je préfère me retirer. Cette décision est bien réfléchie. Je refuse d’être traité différemment par les propres gens de mon pays. Ce respect doit être donné aux professionnels et aux locaux » assène t-il dans sa déclaration postée dans sa page