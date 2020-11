LIGUE1/ Ousseynou Thioune écope 4 matchs de suspension.

Il manquera donc quatre rencontres avec les jaune et bleu, mais son entraîneur Omar Daf pourra l’aligner ce samedi face à Niort à Bonal, puisque la suspension ne prendra effet que mardi prochain 10 novembre. Dans le détail, Thioune manquera les déplacements à Châteauroux, au Paris FC et les réceptions du Havre et de Nancy. Il devrait faire son retour pour le déplacement à Pau le 15 décembre