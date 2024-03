Ligue des Champions : Kylian Mbappé (presque) aussi rapide qu’Usain Bolt au 100m

Mardi soir pendant la victoire du PSG face à la Real Sociedad (2-1, 4-1 en cumuler), Kylian Mbappé a été flashé à une vitesse impressionnante le rapprochant à une seconde du record du monde d’Usain Bolt.

Il n’y a pas que par son doublé que Kylian Mbappé s’est illustré mardi soir à Anoeta. Le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à son attaquant chirurgical, mais aussi supersonique. La BBC Sport a dévoilé sur X (anciennement Twitter) que le capitaine de l’équipe de France a été chronométré à 10,9 secondes sur 100 mètres, soit à une petite seconde du record d’Usain Bolt et ses mythiques 9,58s. Le tout en crampons, sur de la pelouse et avec des adversaires et un ballon en jeu, le numéro 7 parisien a fait fort ce mardi soir. Déjà flashé à 38km/h au cours de sa carrière, il n’y a rien de nouveau concernant sa vitesse.

La performance est de taille, mais il reste tout de même loin des chronos enregistrés lors de finales du 100m olympiques ou mondiales. En comparatif, à Rio en 2016 le Français aurait fini à 0,9 seconde du dernier arrivé, ce qui représente un écart très important en athlétisme.