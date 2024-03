Date du tirage des quarts de Ligue des champions CAF et Coupe CAF annoncée

Les compétitions africaines de clubs entrent dans une phase décisive avec les quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Les fans de football africain sont invités à marquer leur calendrier pour le mardi 12 mars, date du tirage au sort attendu pour ces deux tournois. Selon la CAF, les festivités débuteront à 12h GMT avec la Coupe CAF, suivies par la Ligue des champions à 13h GMT.

Huit formations de haut niveau par compétition se disputent la place en demi-finales. En Ligue des champions, les regards seront tournés vers les ténors tels que Al Ahly et l’ASEC Mimosas, alors que la Coupe CAF verra des équipes comme l’USM Alger et le Zamalek tenter de prolonger leur aventure. La répartition des clubs se fera en fonction de leurs performances en phase de poule, avec les leaders dans le pot 1 et les seconds dans le pot 2 pour garantir un tirage équitable.