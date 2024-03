Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement en compagnie des Directeurs généraux de l’Agéroute et du TER, a effectué hier une visite de chantier des ouvrages de Front de terre, du TER et de la nationale 1 à Diamniadio pour constater l’évolution des travaux. La première étape de la visite a porté sur l’état d’avancement des travaux de l’autopont de Front de terre long de près de 600 mètres en provenance de la Cité des Eaux qui, selon Mansour Faye, devrait améliorer la mobilité.

“L’ouvrage de Front de terre qui part de la sortie de l’autoroute au niveau de la Cité des Eaux vers la gendarmerie de Front de terre est de 600 mètres de long et va permettre un tout petit peu d’améliorer la mobilité sur ces axes convergentes, Avenue Bourguiba, Hôpital de Grand Yoff, liberté 6. Si on met l’ensemble de ces connections, cela pourrait améliorer la mobilité au niveau de Dakar. Je peux dire que pour ces travaux de l’autopont, nous osons espérer les réceptionner vers fin mai début juin. Puisque l’entreprise matière en charge de ces travaux nous a habitués à livrer les chantiers avant même son terme. Et vu l’état d’avancement des travaux, nous pensons pouvoir les inaugurer dans les meilleurs délais“, a indiqué le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement.

La deuxième et dernière étape de la visite de chantiers a mené la délégation vers Diamniadio au niveau de la nationale numéro 1 qui permet de raccorder à travers un giratoire le marché d’intérêt national à la gare de gros porteurs à travers l’autopont du TER. Selon Ibrahima Pouye, ingénieur en charge des projets à l’Agéroute, les travaux de l’ouvrage du TER qui va relier le pôle urbain de Diamniadio et la nationale numéro 1 ont démarré octobre 2023 et devront durer douze mois.

“Nous sommes ici au niveau de Diamniadio en construction. Il s’agit d’abord de l’ouvrage du TER qui a une importance capitale car il va permettre le link entre le pôle urbain de Diamniadio et la route nationale. Actuellement, il est difficile de relier la route nationale pour rejoindre le pôle urbain parce que comme vous le savez, il y a des ouvrages majeurs qui ont été réalisés au niveau de Diamniadio comme la gare des gros porteurs. Donc cet ouvrage va permettre de faire le lien direct. Ces travaux ont démarré depuis le mois d’octobre 2023 et ils sont prévus pour être réalisés sur douze mois. Donc c’est un ouvrage qui sera en deux fois deux voies et la particularité est qu’il traverse la gare du TER, donc il y a une coordination à faire, c’est d’ailleurs la contrainte majeur. Puisque qu’on ne doit pas gêner les activités du train mais les travaux sont en avance et on a un pourcentage d’environ 43%. Donc nous espérons que d’ici Octobre 2024, nous pourront livrer le projet“, a souligné Ibrahima Pouye.

À la fin des travaux, il est attendu l’amélioration de la mobilité urbaine par l’élimination des conflits au niveau des deux giratoires et la facilitation de la circulation des personnes et des biens. Cela va également améliorer le cadre de vie des populations environnantes.