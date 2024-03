Le club fanion de la région de Diourbel, SONACOS est jusque-là en train de faire une saison 2023-2024, surtout face aux cadors de Ligue 1 sénégalaise de football. Le club entraîné par Sidate Sarr a presque tenu en échec tous les 6 grands du championnat.

Montée en Ligue 1 lors de la 2022-2023, la SONACOS, anciennement appelée Suneor est en train de bien apprendre dans l’élite du football sénégalais, comme l’avait dit le père de Pape Matar Sarr, il y a un an de cela maintenant. « Nous sommes nouveaux en Ligue 1, parce qu’on vient de retrouver l’élite du football sénégalais. Comme tous les clubs qui viennent de monter en première division, notre premier objectif est d’apprendre en défiant les équipes qui ont le plus d’expérience que la SONACOS. Mais, on joue aussi pour être milieu du tableau, synonyme du maintien en championnat la saison prochaine », avait déclaré Sidate Sarr, après le match nul (0-0, 1ʳᵉ j.) de son équipe contre le Jaraaf de Dakar au stade Iba Mar Diop, le 15 octobre 2022. Un objectif que monsieur Sarr et ses poulains avaient réussi, car la SONACOS de Diourbel avait fini la saison à la 7ᵉ place de Ligue 1 avec 35 points (8 victoires, 11 matchs nuls et 7 défaites).

Seulement 2 défaites contre les cadors cette saison

Pour sa deuxième saison de suite dans l’élite du football sénégalais, le club du portier Amar Fall semble bien apprendre ses leçons face aux grands clubs du championnat. Sur les 8 matchs que la SONACOS a déjà disputés cette saison avec ces 6 clubs (Jaraaf, US Gorée, Casa Sports, AS Pikine, Génération Foot, et Teungueth FC), les protégés de Sidate Sarr n’ont perdu que 2 matchs. C’étaient contre le tenant du titre, Génération foot (2-1, 4ᵉ j.), le 18 novembre 2023 et contre l’AS Pikine (1-0, 7ᵉ j.), le 10 décembre 2023.

Une victoire et 5 matchs nuls face aux grands

Si la SONACOS a enregistré deux défaites devant les grands, elle a réussi à remporter une victoire en championnat, c’était contre le Casa Sports lors de la 6 journée (1-0). La SONACOS a d’abord tenu en échec l’US Gorée (1-1, 3ᵉ j.). Quelques semaines après, elle a partagé des points avec l’actuel leader du championnat, à savoir le Jaraaf (1-1, 5ᵉ, journée). Le 3ᵉ match nul des Huiliers face à un cador, c’était face aux Rufisquois du Teungueth FC (0-0, 8ᵉ).

En phase retour, Ibrahima Faye et ses coéquipiers ont déjà enregistré deux matchs nuls avec les cadors de Ligue 1. C’étaient contre le l’US Gorée (6ᵉ, 24 points) lors de la 16ème journée (0-0) et contre le tenant du titre, Génération Foot (0-0, 17ᵉ j.)

Actuellement (7ᵉ, 23 pts) de Ligue 1, la SONACOS jouera la 18ᵉ ce mercredi 27 mars contre l’AS Pikine. Les Dourbélois chercheront à prendre leur revanche face à l’AS Pikine qui est dans une série de 3 matchs sans marquer un but.