Ligue 1: Défaite de Lorient contre Marseille, la frustration de Bamba Dieng…

Suite à la défaite concédée, ce dimanche 10 décembre 2023, lors de la 15e journée de Ligue 1, par son club FC Lorient battu par l’Olympique de Marseille (2-4), l’attaquant sénégalais Bamba Dieng (23 ans, 5 matches et 1 but en L1 cette saison) s’est exprimé en zone mixte.

« Oui, il y a beaucoup de frustration. Parce qu’on a fait une bonne seconde période, et si on avait entamé le match comme ça, le résultat aurait été différent. On va essayer de faire mieux lors des prochaines rencontres » , a-t-il déclaré.

Pour Bamba Dieng, qui a réagi au micro de Prime Vidéo, « L’OM, c’est une grande équipe, on a essayé de pousser dès le début mais eux aussi, et les trois buts marqués rapidement ont fait mal » , rapporte maxifoot.