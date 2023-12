Séjour à Paris : le rencontre du PM Amadou Bâ avec l’ex président Abdou Diouf

À l’occassion de sa tournée économique à Paris, le Premier ministre Amadou Bâ a rencontré l’ancien chef de l’État, Abdou Diouf.

Sur X, le candidat de la coalition Benno Bok Yaakaar à l’élection présidentielle est revenu sur cette entrevue : “J’ai eu le privilège aujourd’hui de rendre une visite de courtoisie au Président Abdou Diouf dans sa résidence parisienne. Une rencontre empreinte d’émotion et de cordialité. Le Président Abdou Diouf, illustre homme d’État inspirant, a fortement apprécié le geste et nous a fait honneur d’un échange direct et hautement instructif.”