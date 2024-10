Il urge d’agir selon l’Ong Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) dont les membres s’inquiètent du sort des Sénégalais bloqués au Liban, théâtre de frappes israéliennes. Leur nombre est estimé à «au moins 700», rapporte Le Quotidien.

«Nous tenons à rappeler que c’est une question de vie ou de mort. L’inaction ne peut plus durer. Nos autorités doivent non seulement tenir les promesses faites, mais aussi agir avec diligence pour ramener ces citoyens dans leur pays où ils pourront retrouver la sécurité», plaide le président de l’Ong Adha, repris par le journal.

Adama Mbengue insiste : «Nous demandons aujourd’hui une action concrète et immédiate du gouvernement sénégalais afin que ces hommes et ces femmes puissent être évacués dans les plus brefs délais. Leur rapatriement doit être une priorité national.»