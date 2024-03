LF2 – France : Léna Timéra (Ailiére Cavigal Nice) Rêve de revêtir le maillot du Sénégal

L’ailière de Cavigal Nice, pensionnaire de la Ligue 2 féminine française de basket, en l’occurrence Léna Timéra, âgée de 29 ans, a accordé une interview à Wiwsport. Au cours de son entretien, elle est revenue sur le début de sa carrière, ses distinctions et les trophées remportés avec son club actuel, mais surtout aussi son rêve de porter les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal.

– Entretien

Pourriez-vous revenir sur le début de votre carrière ?

J’ai commencé à Roissy-en-Brie dans ma ville à l’âge de 11 ans, ensuite, je suis passée au centre de formation de Chalon-sur-Saône. J’ai fait trois ans à La Tronche Meylan, où j’ai été championne de France, championne de la Coupe de France, avec la montée en Ligue 2, élue meilleure jeune joueuse et meilleure progression. Je suis passé notamment à Monaco, club avec lequel j’ai remporté la Coupe de France à Bercy, avec une montée en Ligue 2. Ça fait maintenant deux ans que je suis à Nice.

Comment expliquez-vous votre série de trois victoires consécutives en championnat ?

Oui, le fait d’avoir gagné une fois, ça te lance sur le prochain match et ça te motive encore plus. On est sur une bonne dynamique, donc je pense que c’est pourquoi on a enchaîné ces trois victoires.

Pensez-vous que votre équipe sera en mesure de remporter le championnat cette saison ?

Alors ce n’est pas notre objectif, pas du tout. Nous, à la base, on jouait le top 5, là, on joue le maintien dû aux pénalités de la Fédération, donc voilà, ce n’est pas notre objectif pour une première année en Ligue 2.

Avez-vous déjà remporté un ou des trophées avec Cavigal Nice depuis que vous avez rejoint cette équipe ?

Oui, avec Nice, nous avions remporté un trophée l’année dernière. Comme je le disais, on a gagné la coupe de France à Bercy, on a été championne de France et on est montée en Ligue 2, moi personnellement, j’ai été élue MVP à Bercy.

Quel est le match qui vous a le plus marqué cette saison avec votre équipe ?

Je crois que le match de samedi contre Chartres était l’une de nos meilleures performances cette année, et c’est très gratifiant de battre une équipe aussi forte que Chartres, qui est actuellement deuxième au championnat.

Avez-vous déjà joué pour l’équipe nationale sénégalaise ? Si oui, quand avez-vous été sélectionnée pour la dernière fois ?

Je n’ai jamais encore porté le maillot du Sénégal, si ce n’est en présélection. Je suis naturalisée, malgré le fait que mes parents ou toute ma famille soient sénégalais. Je suis comptée comme naturalisée, car j’ai eu mes papiers sénégalais après mes 16 ans, donc je n’ai jamais pu porter le maillot du Sénégal pour l’Afrobasket ou quoi que ce soit.

Quel est votre mot de la fin ?

Bien, on a vécu une saison vraiment compliquée cette année, mais on s’en sort pas mal, le maintien est assuré et c’est le principal.