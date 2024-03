Thierno Bocoum “Toutes nos félicitations au 5e président de la République…

Le leader de AGIR, Thierno Bocoum, a adressé un message de félicitation à Bassirou Diomaye Faye, arrivé en tête après les premiers résultats proclamés.

“Toutes nos félicitations au 5eme Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Tous nos vœux de succès à lui-même et à son futur gouvernement dans le cadre d’un Sénégal uni et d’une Afrique solidaire. Nos félicitations au peuple sénégalais qui a voté dans la paix et la concorde en confirmant une fois de plus toute la noblesse et la maturité de notre démocratie”, a déclaré Thierno Bocoum.