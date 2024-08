Alors que le journal Le Temps avait annoncé le mariage de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d’Ivoire et “sa petite femme” Nady Bamba, l’évènement s’est concrétisé ce jeudi 8 août 2024. C’était lors d’une cérémonie en toute discrétion à Cocody. La célébration s’est déroulée en deux temps : d’abord devant le maire de Cocody, Jean Marc Yacé, puis à l’église catholique, où ils ont échangé leurs vœux.

Entouré de sa famille et de quelques membres de la haute direction du PPA-CI, Laurent Gbagbo a choisi Madame Koudou Jeanette et Monsieur Ottro Zirignon Laurent comme témoins, respectivement pour la cérémonie civile et religieuse. Après les cérémonies, le couple a partagé un repas dans une ambiance sobre et conviviale avec leurs invités.

Il était marié antérieurement à Madame Simone Ehivet, ex-député d’Abobo et femme politique, présidente du du Mouvement des générations capables (MGC)

Laurent Gbagbo et Simone Ehivet, mariés depuis 1989, ont officiellement mis fin à leur union après trente-quatre ans, le 29 juin 2023. Le divorce a été prononcé aux tors exclusifs de M. Laurent Gbagbo, en raison d’adultère avéré, d’abandon du domicile conjugal, et d’insultes graves à l’égard de Mme Simone, selon un communiqué de son avocat, Ange Rodrigue Dadjé.

Depuis son retour en 2021 de la Cour Pénale Internationale (CPI), il n’a cessé de clamer haut et fort que Nady Bamba était sa femme. C’est désormais avec elle qu’il apparaissait en public coupant tout contact avec son ex femme Simone Ehivet.

Félicitations au couple.