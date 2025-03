Côte d’Ivoire : 293 électeurs radiés de la liste électorale définitive de 2023 pour déchéance des droits civils et politiques (Officiel)

Quelque 293 électeurs en Côte d’lvoire, ont été radiés de la liste électorale définitive de 2023 pour déchéance des droits civils et politiques, a révélé Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de la Commission électorale indépendante (CEI), l’institution chargée d’organiser les élections dans le pays.

M. Kuibiert s’exprimait le lundi 17 mars 2025 au siège de son institution lors de la cérémonie de remise officielle aux partis politiques de la liste électorale provisoire 2024-2025. ” (…) Par ailleurs, parce que la révision de la liste électorale à vocation de tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral, 293 électeurs ont été radiés de la liste définitive de 2023 pour déchéance des droits civils et politiques 20.529 autres pour cause de décès sur un total de 8.012.425″, a expliqué le président de la CEI donnant les statistiques du listing électoral 2024-2025.

Au total, a fait savoir M. Kuibiert, a l’issue de toutes ces opérations de traitement qui ont portées à la fois sur la liste définitive de 2023 et sur les nouvelles données recueillies en 2024, la liste électorale provisoire compte au total 8.761.348 électeurs dont 4.528.554 Hommes et 4.232.794 Femmes.

Cette remise officielle de la liste électorale provisoire aux partis politiques ouvre ainsi le contentieux du listing électoral.

Sur cette liste électorale provisoire 2024-2025, l’on note la présence de Thiam Cheick Tidjane, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI) et l’absence de plusieurs autres personnalités politiques de l’opposition comme Laurent Gbagbo, le président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire ( PPA-CI) et Charles Blé Goudé le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP).