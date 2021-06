Levée du corps des trois employés de Léral

Aujourd’hui à 10h s’est tenu la levée du corps des trois soldats de l’information du groupe Léral à l’hôpital principal. Le chauffeur 0usmane Ndiaye, le caméraman Mamadou Yoro Diallo et le journaliste Abdou Amadou Sy.

Chacun d’eux sera inhumé dans sa ville d’origine. Pour rappel ces trois agents de Léral étaient partis couvrir la tournée économique du président de la République et ont péri dans l’accident de la route entre Kédougou et Tambacounda le lundi dernier. Le groupe Kéwoulo présence ses condoléances aux familles éplorées et toute la presse sénégalaise. Que la terre leur soit légère.