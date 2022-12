Le Groupe parlementaire « Libertés – Démocratie et Changement » rendre compte à la population du marathon budgétaire 2023

Le Groupe parlementaire « Libertés – Démocratie et Changement » a fait face à la presse, ce lundi à la Permanence du Parti Démocratique Sénégalais pour rendre compte à la population sur les activités parlementaires de ce début de législature, en application de certaines dispositions de la constitution, qui ont fini par installer l’Assemblée nationale au cœur du débat public. Il est revenu sur les révélations de la Cour des comptes sur la mauvaise gouvernance dans la gestion des deniers publics.

« Cette conférence de presse qui se tient dans un contexte particulier marqué par plusieurs événements notamment parlementaires dont le groupe libertés, démocratie et changement a été un acteur majeur. Il se fait ainsi le devoir de rendre compte à la population qui lui a donné le mandat de la représenter….au regard des enjeux de l’heure a eu à prendre des positions et à faire entendre sa voix pour marquer sa vision. Le groupe parlementaire se désole des scènes de violence qui ont eu à se produire au sein de l’hémicycle sous l’effet de la passion et de l’envie de servir, dans une assemblée nationale autrement configurée avec une forte présence de l’opposition. Conformément aux engagements de la coalition dont il est issu, le groupe a décidé de prendre en charge, sans faille, les préoccupations des populations sénégalaises », a déclaré Lamine Thiam.

Poursuivant sa déclaration le président du Groupe parlementaire « Libertés – Démocratie et Changement précise dans cette optique, que le groupe a, durant le marathon budgétaire, fait énergiquement entendre sa voix qui est celle du peuple Sénégalais « éprouvé par la cherté de la vie et la violation continue de ses droits ».

« Le groupe parlementaire a dans ce sens rejeté le budget 2023 qu’il considère éloigné d’une prise en charge correcte et réelle des besoins des populations au moment où leur pouvoir d’achat a été durement attaqué et affaibli par une fiscalité de sauvetage d’un régime sur endetté et la vie chère. Le groupe considère que ce budget n’est pas sincère en ce sens que les mesures dites sociales qu’il fait semblant de contenir ne sont que des mesures politiciennes et trompeuses aux effets nuls sur la vie des populations. En effet, les coûts des services publics sont trop élevés, par ailleurs le Fonds Monétaire Internationale dans sa dernière mission, a insisté sur cette question. Une dette colossale ( plus de 11 326 milliards F CFA, a légué à nos enfants, au moment où la Cour des comptes vient de nous révéler la mauvaise gouvernance dans la gestion des deniers publics », dit-il.

Mieux martèle M. Thiam : « Cet échec ne surprend guère le PDS et ses alliés qui avaient, dès le début de son adoption, sonné l’alerte sur ces manquements et ces tares congénitaux. Il ne pouvait en être autrement en ce sens que depuis le début de l’alternance, le régime en place nous a habitués à des revirements, à des incohérences dans la conduite des affaires publiques et à des errements indignes d’une république sérieuse. En tout état de cause, les malversations soulevées par la Cour des comptes ne seront pas sans suite. Le groupe parlementaire liberté, démocratie et changement compte prendre toutes les initiatives que lui confèrent les lois du pays pour que des sanctions soient prises à l’encontre des mis en cause. Sur ce, le groupe parlementaire liberté, démocratie et changement compte saisir officiellement le bureau de l’Assemblée nationale et son président en vue de l’élection, dans les plus brefs délais, des nouveaux membres de la haute cour de justice qui est chargée de procéder au jugement des membres du gouvernement et du président de la République ».

Parlant de la motion de censure, le groupe revient sur la position de la Coalition Wallu : « Dans le cadre de l’activité parlementaire, une motion de censure a été déposée contre le gouvernement par le groupe parlementaire de nos alliés de Yewwi. La position de la Coalition Wallu ouvertement exprimée et en toute responsabilité a été l’abstention. Cette position constitue un acte politique pour faire prévaloir notre statut fondé sur le background et l’histoire des partis qui composent la coalition Wallu dont le groupe liberté, démocratie et changement constitue le prolongement à l’Assemblée nationale. Le groupe considère que la motion de censure ne la concernait pas dès lors que les initiateurs et signataires ont préféré emprunter une démarche solitaire contraire à la coutume et à la pratique en de pareilles circonstances ».