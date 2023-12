Dans moins d’un mois, Aliou Cissé devra publier la liste des joueurs sénégalais convoqué pour la CAN 2023 en Cote d’Ivoire. Une liste qui sera très attendue par plusieurs joueurs, qui espèrent faire partie de l’aventure pour la reconquête de la CAN. Pour plusieurs sénégalais, Arouna Sanganté (21 ans) doit faire partie de la liste.

Titulaire et encore une fois capitaine ce dimanche face au PSG, le défenseur central réalise une performance exceptionnelle. Face à Kylian Mbappé, il a quasiment remporté tous ses duels. Une performance que plusieurs supporters et fans de l’équipe du Sénégal ont suivi avec attention, réclamant sa sélection par Aliou Cissé pour la CAN 2023.