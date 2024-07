“Je vais donner ma vie pour ce club”, a lancé Kylian Mbappé aux dizaines de milliers de supporters du Real Madrid rassemblés mardi au stade Santiago Bernabéu pour sa présentation officielle avec le club espagnol, affirmant à nouveau qu’il réalisait “son rêve” d’enfant.



“Wow… C’est incroyable d’être ici. J’ai rêvé pendant des années de jouer pour le Real Madrid et aujourd’hui mon rêve est devenu réalité. Je suis un garçon heureux. (…) Je vais donner ma vie pour ce club et cet écusson. Je suis fier de réaliser mon rêve et de devenir un joueur du meilleur club de l’histoire du football”, a déclaré l’avant-centre français dans un espagnol parfait.