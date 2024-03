Plongé dans sa campagne avec une programmation d’activités partagées entre visites de proximité et meetings, le candidat de la majorité présidentielle, a bien pris ses marques pour engager le scrutin du 24 mars prochain. Dans la zone Ouest du Sénégal, précisément dans la région de Thiès, Amadou Bâ réunit les responsables politiques ainsi que les militants de la mouvance.

Tivaouane, accueille le candidat qui verse dans une série d’engagements une fois à la magistrature suprême : « Je multiplierai par trois le nombre d’infrastructures existantes », a soutenu Amadou Bâ devant les maires de Tivaouone, Pambal, Pire, Niakhène, Taïba Ndiaye, Mbayène, Mont Rolland, les ministres Antoine Mbengue, Abdou Ndéné Sall, la Présidente du Conseil départemental et plusieurs dignitaires de la capitale de la Tijanya qui lui ont déroulé le tapis rouge. Une bonne occasion pour le candidat de Benno, d’apprécier l’unité mais surtout la détermination des leaders locaux pour le porter à la tête de l’exécutif.

Tivaouane est une cité religieuse qui rend fiers tous les sénégalais. De la même manière que les autres confréries et les autres religions. C’est pourquoi, selon le candidat Amadou Ba, il faut faire attention aux discours surtout dans un contexte où nos ressources naturelles sont visées. « À l’heure de l’exploitation du gaz et du pétrole, on doit tous savoir raison garder et faire attention aux messages que nous véhiculons. Je ne peux pas comprendre que des concitoyens tiennent un discours susceptible de saper la coexistence entre confession religieuse ou entre confréries », martèle l’ancien PM.

Sur le plan social, Amadou Bâ compte multiplier par trois le nombre d’infrastructures déjà existantes à Tivaouane, mais également renforcer les infrastructures, multiplier et valoriser les financements dédiés aux jeunes et aux femmes et offrant un million d’emplois aux jeunes. Amadou Ba renseigne que son mandat sera placé sous le signe de la modernisation des daara en rapport avec les besoins formulés par les responsables des écoles coraniques et les parents de Talibé. Toujours dans le volet social, le candidat convoque le programme des bourses de sécurité familiale qui a déjà touché 300.000 familles, mais il promet : « Nous l’amènerons à 500 000 familles au cours de notre quinquennat. En plus de réduire drastiquement le prix des denrées de première nécessité ».