Campagne électorale à Kaolack: les leaders de BBY absents sur le terrain

La campagne électorale a démarré depuis 9 mars. A Kaolack, l’opposition est en train de dérouler en l’absence de la coalition Benno Bokk Yaakar.

Au moment où le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), la coalition Diomaye Président, la coalition Déthié Fall 2024 et la coalition And Nawlé de Serigne Mboup ratissent large, la coalition Benno Bokk Yaakaar, elle, est absente.

Est-ce une stratégie ? Y a-t-il encore un problème de coordination entre responsables politiques ? En tout cas le mutisme des leaders de BBY inquiète et les populations commencent à se poser des questions.

Malgré les grands responsables comme Pape Mademba Bitèye, Mohamed Ndiaye Rahma, Mariama Sarr, Ahmed Youssouf Bengelloune, Pr Ousseynou Diop, Astou Ndiaye, Ousmane Noel Dieng etc et disposant de beaucoup de moyens, l’opposition marque son terrain et démontre sa puissance devant ces ténors de la politique dans la cité de Mbossé.