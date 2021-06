LES ÉVALUATIONS DRAMATIQUES DU LAURÉAT DU PRIX NOBEL LUC MONTANIE

Depuis un an et demi, l’humanité est plongée dans les ténèbres profondes du coronavirus. Un virus qui se dévoile maintenant qui a été produit dans le laboratoire de Wuhan, il a causé des millions de morts et ruiné la vie de milliards de personnes dans le monde.

Mais un virus fabriqué, c’est-à-dire une arme biologique, est un crime horrible contre l’humanité, et évidemment ceux qui ont commis ce travail criminel doivent être punis de manière exemplaire.

De tous les virologues éminents de la planète, qui ont exprimé l’opinion que le virus n’a pas été créé par des mains humaines en laboratoire ou ont gardé le silence, il était l’un des rares, Nobel de médecine qui a isolé le virus du sida, le professeur français Luc Montagnier, qui a eu le courage et sans crainte de dire la vérité, et sans aucun intérêt. Au contraire, il a également risqué sa propre vie, ayant contre lui des forces planétaires énormes et puissantes. L’autre professeur français, Jean Bernard Fourtillan, qui a également dit la vérité, a été enfermé dans un hôpital psychiatrique. Alors que disait Montagnier il y a plus d’un an? “Une manipulation est faite autour de ce virus… le coronavirus de chauve-souris, quelqu’un a ajouté des séquences, notamment du VIH, du virus du SIDA… Ce n’est pas naturel. C’est le travail de professionnels, de biologistes moléculaires… Un très travail précis et minutieux”.

Et qu’ont dit alors vos collègues virologues ? Le professeur français Jean François Delfraissy, chef du conseil scientifique qui conseille le gouvernement français sur la “pandémie”, a déclaré : “L’hypothèse que le virus ait été produit dans un laboratoire de Wuhan est une théorie du complot qui n’a rien à voir avec la vraie science. Tout le monde dans la communauté scientifique s’accorde à dire qu’il s’agit d’un coronavirus”. Le professeur français Olivier Schwartz, chef du département virus et immunité à l’Institut Pasteur en France, a déclaré: “Les études sur les gènes du virus montrent clairement qu’il ne s’agissait pas d’un virus artificiel en laboratoire. “Le professeur Luc Montagnier se propage. théories fantastiques”.

Alors, vous comprenez qui avait raison, qui disait la vérité qui se révélera de toute façon dans toutes ses dimensions car “Rien de caché sous le soleil” selon l’ancien proverbe grec.

Et aujourd’hui, que dit le prix Nobel de médecine Lic Montagnier des “vaccins” expérimentaux qui ne sont même pas homologués et qui ont déjà fait des milliers de morts et des millions de dégâts dans le monde? Dans une récente interview, il a déclaré ce qui suit : «Les vaccins provoquent des mutations. Ailleurs, il dit : Il n’y a aucune chance de survie à long terme pour quiconque a reçu l’un des «vaccins» COVID-19. Il n’y a aucun espoir et aucun remède possible. Nous devons être prêts à incinérer les cadavres».

Ces affirmations sont sans aucun doute choquantes et certainement terrifiantes, étant donné que selon les données officielles, environ 1 milliard de personnes dans le monde ont déjà été vaccinées. En fait, s’ils sont vérifiés, il y aura un meurtre d’une ampleur incroyable qui fera ressembler les deux guerres mondiales à une miniature.

D’autres professeurs de renom, des professeurs de renommée mondiale et des milliers de médecins du monde entier vont dans le même sens que lauréatdu prix Nobel français. En particulier, le professeur germano-thaï de l’Université allemande de Mayence, Sucharit Bhakdi, s’adressant à la population mondiale, le supplie par les mots suivants: “Ne croyez pas… ne croyez pas ce mensonge. Ne croyez pas au nom de Dieu. Et pour l’amour de Dieu, renseignez-vous avant de vous faire vacciner, vous et vos proches. Parce que si vous avez été vacciné une fois , ces lymphocytes , si ça se reproduit, ils deviendront encore plus actifs. Donc ça explique pourquoi le deuxième vaccin est toujours pire que le premier car c’est l’amplificateur, non? Et à Dieu… Ne le fais pas un troisième ou quatrième fois, car si vous le faites, vous contribuerez à la décimation de la population mondiale”.

En outre, Dolores Cahill, professeur à l’Université irlandaise de Dublin et ancienne vice-présidente du comité scientifique de l’Initiative pour les médicaments innovants (IMI), a déclaré il y a des mois: «Un grand pourcentage de ceux qui ont reçu le vaccin à mRNA mourront en février jusqu’à un an plus tard … des études animales nous ont montré que jusqu’à 50% mourront. Surtout jusqu’à 80% des personnes âgées de 45 à 80 ans auront de graves complications de santé ou mourront».

L’ancien vice-président de Pfizer, le Dr. Mike Yeadon, a également déclaré ce qui suit: «Il est trop tard pour sauver quiconque a été vacciné avec l’un des vaccins Covid-19. Des milliards sont condamnés à une mort certaine, immuable et pénible. Toute personne qui a reçu l’injection mourra sûrement prématurément et 3 ans est une estimation généreuse du temps qu’elle peut espérer survivre».

Donc, à la lecture de toutes ces affirmations, il n’est pas possible d’aller se faire vacciner si vous avez évidemment des fonctions cérébrales de base. La question, cependant, est : l’a-t-il ? Malheureusement il y a des gens qui ne l’ont pas, car même s’ils apprennent ces affirmations, ils vont se faire vacciner. Et pourquoi cela se produit-il? Pourquoi est-il si effrayant de subir un lavage de cerveau et une propagande médiatique systémique dans la plupart des pays que cela leur a fait perdre la tête sous le régime du terrorisme de la mort par coronavirus et a brièvement rejeté toute autre opinion et évaluation scientifique. Ici aussi je dois souligner que la divergence d’opinion et uniquement dans la communauté scientifique médicale est une raison suffisante pour ne prendre aucun des “vaccins” COVID-19, dont la mortalité, par ailleurs, est très faible, à 0,15%, et ne fiable justifie en aucun cas une vaccination de masse universelle. Bien sûr, il y a des gens qui ne savent rien de cela – ce qui n’est pas justifié aujourd’hui car vous devez faire quelque chose au sujet de votre état biologique -et donc se font un plaisir de se faire vacciner.

En conclusion, je voudrais souhaiter ceci : tous ces grands scientifiques se trompent sur les effets tellement dramatiques et cauchemardesques de la vaccination, c’est-à-dire d’en faire trop, ou d’avoir un antidote dans le futur qui détoxifie les personnes vaccinées.

Dans tous les cas, les gens devraient cesser d’aller dans les centres de vaccination et les vaccinations devraient cesser MAINTENANT.

Curriculum vitae

Isidoros Karderinis est né à Athènes en 1967. Il est romancier, poète et journaliste. Il a étudié l’économie et a terminé des études de troisième cycle en économie du tourisme. Ses articles ont été publiés dans des journaux, des magazines et des sites Web du monde entier. Ses poèmes ont été traduits en anglais, français et espagnol et publiés dans des anthologies poétiques, des magazines littéraires et des chroniques de journaux littéraires. Il a publié huit recueils de poésie et trois romans en Grèce. Ses livres ont été traduits et publiés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne.

