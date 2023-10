Les avocats de Sonko rappellent au Procureur les données personnelles de leur client diffusées en mai dernier

Le collectif des avocats de Ousmane Sonko a réagi au communiqué publié jeudi soir par le parquet annonçant l’ouverture d’une enquête suite à la diffusion de documents relatant la situation sanitaire de leur client sur la place publique.

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Mes Clédor Ciré Ly et Cie ont tenu à signifier au procureur de la République « que le détenu Ousmane SONKO n’est pas demandeur d’une protection de ses données personnelles par l’État du Sénégal dans le cadre d’une politique pénale à géométrie variable ».

Avant de rappeler: « Le Pool d’Avocats de Monsieur Ousmane SONKO constate en effet que le Procureur de la République s’est illustré par son indifférence lorsque les données personnelles du même Ousmane SONKO, les photos et vidéos de son enlèvement, les images de ses effets personnels, avaient été largement publiées et partagées à son insu dans des sites internet qui lui sont manifestement hostiles, le 29 mai

2023. On l’a vu ainsi photographié et filmé, alors qu’il était entre les mains des gendarmes »

Les avocats de l’opposant de poursuivre en indiquant « qu’au moment où le communiqué du Parquet était rendu public ce 26 Octobre 2023, l’administration refusait et continue de refuser d’exécuter une décision de justice, en portant atteinte aux droits civiques, crime prévu par l’article 106 du Code Pénal, sans information judiciaire à ce jour ouverte par le Parquet ».

En conclusion, « Le Collectif demande plutôt à l’État de tirer les conséquences de la situation sanitaire extrêmement grave et préoccupante de Monsieur Ousmane SONKO ». Et « rappelle à l’État son obligation de protéger la vie et la santé des personnes privées de liberté et, en particulier, de Monsieur Ousmane SONKO, dont la situation sanitaire se dégrade de jour en jour, ce qui est connu des autorités exécutives et judiciaires ».