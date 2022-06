Le procureur de la République, près le tribunal de Grande Instance de Dakar revient sur l’arrestation de Ousmane Kabyline Diatta

Amady Diouf , le procureur de la République près de grande Instance fait face à une pléthore de médias pour s’exprimer les moyens de procédure qui ont abouti à l’arrestation de ousmane kabiline diatta. Recherché depuis longtemps, , le haut responsable du MFDC est finalement ceuilli par les forces de défense .

A l’en croire, le mis en cause qui s’apprêtait à venir à Dakar pour assister à la grande manifestation du 8 juin dernier a finalement atterrit derrière les barreaux. Ce ténors du MFDC et ses acolytes n’ont pu atteindre leur objectif de participer à la grande mobilisation sous l’intention de profiter de toute opportunité pour s’adonner à des opérations de pillages, de destruction et d’atteinte à l’intégrité physique des personnes. Le procureur assure que les investigations se poursuivent dans la perspective de mettre aux arrêts les autres membres du groupe qui ont réussi à se fondre dans la nature des l’arrestation de leur camarade Ousmane Kabyline Diatta. Il dessine en outre le parcours du jeune combattant qui a gravi tous les échelons pour imposer le respect dans toutes les factions du mouvement MFDC.

De sa réussite au premier diplôme élémentaire CFEE à son accès à la base de Diakoumougne où il a fourbit ses armes et reçu une formation aussi solide que complète de combattant. Et ses passages dans les différentes bases , notamment à l’état major de Berkamandioka , au campement de de Mandina , à la base de Kassolé n’ont pas laissé indifférent le procureur. Il rappelle que le prévenu à servi comme agent de liaison entre César Atoute Badiate et le commandant de la base de Diakaye . Amdy Diouf souligne également les pérégrinations qui ont Ousmane Kabyline Diatta à la base de Kourek ou il est resté quinze ans avec des figures marquantes de la rébellion telles que Daouda camara Alias Guillaume Soro , Papis Assine et Djibi Diatta , l’homme fort du fogny. Et selon les déclarations du combattant aguerri , il a travaillé avec acharnement à la réunification du mouvement et c’est dans cette perspective qu’il a cherché à installer une base à vilingara où il avait l’ambition de réunir toutes les factions du MFDC mais les opérations de reconnaissance dont il a dû procéder n’ont pas été concluantes. Il a affirmé aussi être un trafiquant de chanvre indiens , un produit dont il s’adonne à la culture.

Invité à s’expliquer sur les raisons de sa présence à Dakar, il déclare le besoin d’acheter un mouton qui l’a conduit d’abord à kaolak puis à Dakar en passant par Mbour .

En revanche le procureur de République demande aux forces de sécurité agissant sous son autorité dans le cadre de la police judiciaire de poursuivre les investigations avec rigueur et détermination afin de présenter toutes les personnes impliquées dans cette affaire, en connivence avec les rebelles, pour qu’ils répondent de leurs actes.

Ainsi une information judiciaire contre Ousmane Kabyline Diatta et ses complices qui est confiée au doyen des juges d’instruction pour complot et autres infractions contre l’autorité de l’Etat, participation à un mouvement insurrectionnel, actes de manœuvres de nature à compromettre sécurité publique, culture et trafic de chanvre indien.

Il salue la vigilance et la promptitude des forces de l’ordre qui mené à cette arrestation.

Alicia Preira