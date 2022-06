Les membres de la famille de Serigne Assane Mbacké se sont départis de leur assourdissant silence pour apporter des éclaircissements sur cette histoire de mœurs qui met en cause un des leurs, le marabout Serigne Assane Mbacké “Khelcom”. Et pour les proche de l’homme au cœur de cette affaire qui défraie la chronique depuis lundi dernier, des journalistes s’acharnent sur le présumé bourreau de petits garçons.

Un homme religieux hyper médiatisé est, depuis le début de cette semaine, inculpé de “pédophilie”, de “viols répétés”, “d’incitation à la débauche”, “d’actes contre nature” et placé en détention à Dakar. C’est dans cette perspective que la famille du prévenu s’est érigé en bouclier pour défendre son frère, Serigne Assane Mbacké “Khelcom, embourbé dans un scandale sans nom, surtout en cette période où le Sénégal fait le procès des personnes accusés de pratiques “d’actes contre nature.” Face à cette situation inédite et honteuse, la famille du religieux s’est dit indignée contre les propos du journal Libération qui, dans sa dernière parution, a fait ses choux gras avec les présumés aveux du mis en cause.

Une déposition faite devant les policiers-enquêteurs et que la rédaction de Libération dit avoir parcouru. Selon les membres de la famille, ce journal cherche plutôt à dénigrer leur frère, par tous les moyens. Ainsi, ils ont réfuté d’un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Et ont par la même occasion retracé son parcours qui apparaît comme un guide religieux et maitre coranique. Bien que nécessaire et réconfortant, ce soutien de la famille n’a pas permis au mis en cause d’atterrir derrière les barreaux. Et c’est cette arrestation suivie de “tortures” pour le pousser à avouer des choses qu’il n’aurait jamais faites qui aurait poussé Serigne Assane Mbacké à dire des ignominies que sa famille ne veut nullement entendre aujourd’hui.