Covid-19 – Pr Daouda Ndiaye : « Maintenant on compte les morts… »

« C’est une alerte aux populations…« , selon le Pr Daouda Ndiaye.

Le Directeur du Centre international de formation et de recherche sur les agents infectieux et la gémonie, regrette qu’ « il y a certes des cas guérisons mais maintenant on compte les morts« .« Le premier remède à cette maladie est de respecter les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Nous devons limiter les déplacements c’est à dire rester à la maison pour éviter la contamination« , conseil le Pr Daouda Ndiaye.