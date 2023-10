Jamra a engagé une bataille contre Tange TANDIAN. L’ONG a décidé d’envoyer une sommation interpellative à Tange TANDIAN après une sortie fracassante contre l’ONG. Défendant Cheikh Ahmed CISSE, dans une émission sur sa chaîne YouTube, Tange accuse Mame Mactar GUEYE de faire du business au nom de l’organisation islamique, remettant en cause le « sérieux » de Jamra. La réponse de Mame Matar GUEYE n’a pas tardé.

L’avocat de Jamra, Me Moussa SARR, sera constitué juste « après le Mawlid, afin de lui servir par voie », note un communiqué parvenu à Senego.

L’OG islamique réclamera le franc symbolique, au titre des dommages et intérêts, pour laver son honneur, que Tange TANDIAN s’applique assidûment à salir, informe Mame Mactar GUEYE. Face aux journalistes, Mame Matar GUEYE qui a traité Tange « d’avocat des homos » a rappelé que ce dernier va être par voie d’huissier recevoir une sommation interpellative, pour lui donner l’opportunité de confirmer ou d’infirmer ses affabulations malveillantes et mensongères, constitutives des délits de diffamation (article 258 du Code Pénal) et de diffusion de fausses nouvelles (article 255).