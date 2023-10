Après ses terribles révélations, Baba Hamdy répond enfin à Myrma…

Dans une récente interview accordée à l’émission “Confidence”, la chanteuse Myrma a fait part de sa déception envers son ex-producteur Baba Amdy. Selon elle, il l’a trahie en la trompant avec une autre fille après avoir produit son premier single à succès, “Je t’aime”. Lors de cette même interview, Myrma a autant évoqué la trahison de son ex-producteur qui a eu un impact négatif sur la suite de sa carrière.

La chanteuse semble toutefois déterminée à surmonter cette épreuve et à poursuivre sa passion pour la musique. De son coté, Baba Hamdy a préféré ne répondre à cette question. L’artiste chanteur, compositeur et producteur de déclarer :”Coupable ou pas, je préfère opter pour le silence car le silence est la meilleure réponse. Elle m’a accusé et elle a le droit, mais je n’ai rien à lui répondre” .