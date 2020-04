LE GOUVERNEMENT DÉFINIT UN AGENDA DE POURSUITE DES ENSEIGNEMENTS

Le Gouvernement prépare l’après Covid-19. En réunion de conseil des ministres ce mercredi, 15 avril, 2020, le président de la République a demandé, aux ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, et au Ministre de la Formation professionnelle, « une feuille de route pour la poursuite des enseignements de même qu’un agenda des évaluations, examens et concours ». Sur cette feuille de route, le chef de l’Etat a aussi exigé que l’impact de la crise sanitaire sur les établissements d’enseignement privé soit tenu en compte.