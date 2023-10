Le français Mathys Tel dans le collimateur de l’Allemagne

Rudi Völler, directeur sportif de la Fédération allemande, a fait un gros appel du pied au jeune Français (18 ans) sur Bild TV, auteur d’un début de saison tonitruant avec le Bayern Munich, Mathys Tel.

Ses performances étincelantes suscitent forcément les intérêts. Devenu le Supersub par excellence depuis le début de la saison avec le Bayern Munich, avec six buts en 318 minutes passées sur la pelouse toutes compétitions confondues (soit un but toutes les 53 minutes), Mathys Tel (18 ans) crève l’écran.

La progression de l’attaquant n’a pas échappé aux dirigeants de la Fédération allemande, qui songent à le chiper à l’équipe de France. “Bien sûr, c’est un grand attaquant. On pourrait certainement l’essayer. Mais en fin de compte, c’est le joueur lui-même et sa famille qui décident (d’une naturalisation ou non), a confié Rudi Völler, directeur sportif de la Fédération allemande, sur Bild TV. Les racines sont très françaises. Nous savons tous que nous n’avons pas beaucoup d’attaquants de haut niveau en Allemagne. Il faut en tirer le meilleur.”

Voir Mathys Tel évoluer sous les couleurs de la Mannschaft est toutefois très peu probable à l’heure actuelle. L’ancien Rennais vient d’ailleurs d’être appelé par Thierry Henry pour disputer les deux prochains matchs de l’équipe de France espoirs face à la Bosnie-Herzégovine et à Chypre (éliminatoires de l’Euro 2025) et s’apprête donc à faire ses débuts avant les Bleuets. Une première étape avant de viser l’étage au-dessus ?

“L’équipe de France est dans ma tête parce que c’est ma nation et mon pays, assurait-il auprès de BeIN Sports il y a environ trois semaines. J’aimerais y gratter quelques minutes mais il faut savoir rester patient, c’est important. Je dois grandir et quand je serai appelé, je serai content.” Rudi Völler et la Fédération allemande ont du pain sur la planche.