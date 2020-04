Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et Adams Tidjani, fondateur de l’institut des métiers de l’environnement et de la météorologie ont été, ce lundi, les invités de la matinale d’Emedia pour évoquer la problématique de l’environnement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Les deux invités ont salué la nouvelle mesure prise par les autorités relative au port obligatoire du masque pour éviter la propagation du virus. « La pollution de l’air favorise la transmission du virus. C’est la raison pour laquelle le port du masque est une nécessité. Il faut que tout le monde porte un masque. Je pense que c’est le premier geste barrière pour lutter contre la maladie. Si on porte les masques en respectant les consignes du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, on vaincra le virus », a expliqué Adams Tidjani.