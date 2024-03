Pollution de l’air : Les coupables démasqués

Dans un rapport conjoint, Greenpeace Afrique et Greenpeace MENA ont révélé les 3 pays qui polluent le plus l’air en Afrique. Il s’agit de l’Egypte, du Nigéria et surtout de l’Afrique du Sud.

Ce rapport conclut que six des dix plus grands points chauds d’émission de NO2 au monde se trouvent en Afrique, tous en Afrique du Sud. Également, sur les dix plus grandes sources ponctuelles de SO2 identifiées en Afrique, neuf sont des centrales thermiques et une est liée à un complexe de fonderie au Mali. Quatre de ces centrales sont situées en Afrique du Sud et appartiennent à ESKOM, deux au Maroc et en Égypte, et une au Zimbabwe.

Selon Greenpeace, la pollution de l’air a de graves conséquences sur la santé de la population, avec 6,7 millions décès chaque année dans le monde, et exacerbe également les effets du changement climatique. En Afrique, l’exposition à la pollution atmosphérique est le deuxième facteur de risque de décès (HEI 2022), et le respect des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé pourrait se traduire par des gains significatifs en termes d’espérance de vie. Les émissions de polluants sont à l’origine d’un nombre considérable de décès prématurés en Afrique. “L’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud affichent régulièrement une charge de morbidité importante, la mortalité la plus élevée étant liée à la pollution atmosphérique due aux combustibles fossiles dans ces pays“, ajoute Greenpeace.

Pour régler ce problème de la pollution de l’air dans ces pays, Greenpeace recommande “d’investir dans les technologies propres, en particulier dans le secteur de l’énergie”.