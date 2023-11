Dans un post, Lansana Gagny Sakho exprime son soutien total au choix porté sur Bassirou Diomaye Faye comme candidat du parti Pastef aux prochaines élections.

Texte in extenso:

Parrainer Diomaye c’est assurer la liberté prisonniers

Parrainer Diomaye c’est rendre hommage à Papioto Kara et à tous ces jeunes qui nous ont quitté parce qu’ils rêvaient d’un autre Sénégal

Parrainer Diomaye c’est permettre aux réfugiés de revenir dans leur famille respective

Parrainer Diomaye c’est surtout permettre au Président Ousmane Sonko de retrouver tous ses droits

Parrainer Diomaye c’est favoriser les conditions pour la mise en œuvre du projetLe temps n’est pas un allié mais nous y arriverons, mobilisez vous et faites mobiliser pour un autre Sénégal, mobilisez et faites mobiliser pour notre jeunesse, mobilisez et faites mobiliser pour un autre Sénégal