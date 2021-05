La DER/FJ ouvre son deuxième bureau nano-crédit à Yoff

Le soulagement et l’espoir sont les sentiments les mieux partagés par les femmes et autres acteurs du Quai de pêche de Yoff suite à l’ouverture du bureau nano-crédit de la DER/FJ ce jeudi 27 mai 2021. La cérémonie officielle de lancement de ce bureau nano-crédit a eu lieu sous la présidence du Ministre Délégué général de la DER/FJ M. Papa Amadou Sarr, du Maire de la Commune de Yoff M. Abdoulaye Diouf Sarr et en présence des responsables du quai de pêche de Yoff, des bénéficiaires, des partenaires de la DER/FJ et du Directeur du marché au Poisson de Pikine.

La mise en place du bureau nano-crédit relève d’une forte volonté de la DER/FJ d’apporter des solutions adaptées à ses différentes cibles. Les femmes du Quai de pêche de Yoff faisaientface à des usuriers sans pitié qui exploitaient leur condition fragile. Ces derniers les embarquaient dans un cercle vicieux dans lequel il leur était quasi impossible de sortir. L’arrivée du bureau nano-crédit de la DER/FJ dans leur lieu de travail est une aubaine pour elles.

Le Maire de Yoff M. Abdoulaye Diouf Sarr qui se réjouit de l’ouverture du bureau nano-crédit au Quai de Pêche a exhorté la DER/FJ à en ouvrir plusieurs autres dans sa commune. Abdoulaye Diouf Sarr affirme qu’« aujourd’hui les femmes et les jeunes de Yoff seront des acteurs qui vont saisir cette formidable opportunité qu’est la DER/FJ. La DER/FJ a fait bouger les lignes au Sénégal en matière de financement. Je fais partie des Maires et acteurs de développement qui peuvent dire aujourd’hui que la DER/FJ a réglé énormément de problèmes. Le problème de l’efficacité du financement, de la sécurité du financement et la question de la proximité avec les bureaux nano-crédit. »

Le principe du nano-crédit est simple. Les financements varient entre 10 000 et 300 000 FCFA. La Commission est de 5% (dont 1% pour l’OPIP-> appui recouvrement, 1% pour les coûts de transaction des paiements digitaux). Les bénéficiaires ont la possibilité de rembourser partiellement, par anticipation ou à l’échéance. En outre, les bénéficiaires qui atteignent le plafond nano crédit et qui ont eu un bon score pourront bénéficier automatiquement d’un financement « autonomisation » avec des durées variant entre 6 mois et 1 an.

Pour rappel, le premier bureau nano-crédit de la DER/FJ a été lancé en juin 2020 au marché au poisson de Pikine et la phase pilote a été satisfaisante, tant et si bien que la DER/FJ a décidé de dupliquer ce modèle de financement au niveau national.

En effet, le Délégué général de la DER/FJ M. Papa Amadou Sarr a précisé qu’à ce jour, « 1275 personnes, essentiellement des femmes au marché au poisson de Pikine, ont souscrit à ce mode de financement de la DER/FJ pour un volume de crédits de 917 475 000 FCFA, avec un taux de remboursement de 99%» .

Le bureau du Quai de Pêche de Yoff est ainsi le deuxième bureau nano-crédit ouvert après celui du marché au Poisson de Pikine. S’en suivront des bureaux à Kaffrine, Kédougou, Tambacounda et à des centaines d’autres endroits sur le territoire national, conformément à la politique de proximité et de territorialisation des interventions de la DER/FJ.