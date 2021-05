Dans un entretien avec Rewmi Quotidien, Idrissa Diop évoque son nouvel album «Golo Bay» dans lequel il dénonce l’exploitation de l’homme par l’homme.

«Les gens d’en haut ne pensent pas aux gens d’en bas. Il y a un déséquilibre énorme dans notre pays qu’on appelle pays de la Téranga», peste-t-il, déplorant la souffrance des artistes.

Et il interpelle directement Youssou Ndour : «Moi, à l’époque, je protégeais Youssou Ndour qui avait juste 14 ans et Mbaye Dièye Faye qui était sous mon aile. Ils étaient tout le temps chez moi. Et aujourd’hui ce dont j’ai envie de dire à Youssou Ndour : qu’il fasse en sorte que l’art ou la culture ne souffre pas, car Dieu lui a tout donné, le Sénégal lui a tout donné, les Sénégalais lui ont tout donné. »

Idrissa Diop de rembobiner : «Aujourd’hui, il est temps qu’il (Youssou Ndour) se retourne un tout petit peu la tête et dire simplement : «je rends aux artistes sénégalais ce qu’ils m’ont donné.» Parce que moi, à l’époque, quand je l’aidais, je n’attendais rien de lui».

«Ses premières chansons, je les ai écrites et je les lui ai offertes gratuitement. C’est cet esprit que j’aimerai que Youssou Ndour ait envers les artistes qui souffrent», martèle-t-il.

Avant de conclure : «Les artistes souffrent beaucoup au Sénégal et ils me demandent simplement de leur donner ce message-là à tous les gens qui veulent l’entendre. À bon entendeur, salut !”